Воронежстат обнародовал данные о росте заработной платы в регионе

Согласно отчету Воронежстата, наибольшие заработки наблюдаются в сферах информации и связи, где сотрудники зарабатывают почти в 1,6 раза больше среднего уровня по региону. Работники, занятые производством электрического оборудования, получают на 39,8% больше средней зарплаты, а специалисты в области производства транспортных средств и оборудования — на 39,3%. Также высокие доходы фиксируются у работников финансового сектора и страховых компаний, которые зарабатывают на 37,2% больше средней цифры по региону.