Воронежстат обнародовал данные о росте заработной платы в регионе

Согласно информации, в ноябре 2024 года средняя номинальная заработная плата работников организаций Воронежа составила 63 832,6 рубля. Этот показатель продемонстрировал значительный рост: он оказался на 17,9% выше, чем в аналогичном месяце предыдущего года. При этом, с учетом инфляции, реальный размер заработной платы увеличился на 6,8%.
Анализ данных за период с января по ноябрь 2024 года также показывает положительную динамику. Среднемесячный заработок на предприятиях региона составил 61 282 рубля, что на 18,4% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Если учитывать индекс потребительских цен, то реальный рост заработной платы составил 9,2%.
Согласно отчету Воронежстата, наибольшие заработки наблюдаются в сферах информации и связи, где сотрудники зарабатывают почти в 1,6 раза больше среднего уровня по региону. Работники, занятые производством электрического оборудования, получают на 39,8% больше средней зарплаты, а специалисты в области производства транспортных средств и оборудования — на 39,3%. Также высокие доходы фиксируются у работников финансового сектора и страховых компаний, которые зарабатывают на 37,2% больше средней цифры по региону.
Однако не все сектора экономики демонстрируют столь положительные результаты. Минимальная оплата труда была зафиксирована в секторе производства кожаных изделий, где она составила лишь 35,5% от среднеобластной величины. Сотрудники предприятий, занимающихся производством одежды, получают около 56,5% от средней заработной платы по региону.