Михеева: властям не стоит вмешиваться в личную жизнь для влияния на демографию

«Я считаю, что запретительные, ограничительные и прочие императивные установления бессмысленны. В этой сфере они не работают. Если законодатели настойчиво загоняют людей в зарегистрированные браки, это еще не значит, что они тысячами отправятся в сторону ЗАГС», — сказала Михеева в ходе презентации книги главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира (1939−1953)» в Национальном центре «Россия».