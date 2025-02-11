Михеева: властям не стоит вмешиваться в личную жизнь для влияния на демографию

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Государству не стоит законодательно вмешиваться в личную жизнь граждан с целью улучшения демографической ситуации в стране. Такое мнение высказала секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева.
«Я считаю, что запретительные, ограничительные и прочие императивные установления бессмысленны. В этой сфере они не работают. Если законодатели настойчиво загоняют людей в зарегистрированные браки, это еще не значит, что они тысячами отправятся в сторону ЗАГС», — сказала Михеева в ходе презентации книги главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира (1939−1953)» в Национальном центре «Россия».
В книге в том числе рассказывается о мерах в области семейного права в 40-е годы XX века, которые помогли поднять рождаемость в СССР. Как считает Михеева, и в те годы на демографию повлияли не законы, а экономическое возрождение и рост социального благополучия в стране.
По мнению секретаря ОП, какие-то императивные меры в личной сфере, скорее, повлекут обратный эффект. «Нечто вроде внутреннего протеста. И это тоже нужно предвидеть, поэтому мне показалось правильным оценивать шаги, которые предпринимались в конце 30-х, 40-х годов [XX века], применительно к социальной картине тех времен и просто смотреть на результат», — сказала Михеева.