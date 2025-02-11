Спрос на стоматологов в Ростовской области взлетел на 35%

Среди работодателей Ростовской области на 35% взлетел спрос на стоматологов. Это подтверждают больше 600 вакансий, открытых в 2024 году, отмечают аналитики hh.ru.
Медиана заработных предложений для врачей-стоматологов на Дону по итогам прошлого года составила 112,4 тысячи рублей, что на 12% больше, чем годом ранее.
При этом оплата труда у стоматологов оказалась в среднем на 34,2 тысячи рублей выше, чем у медиков других направлений.
С начала 2025 года заработную плату до 300 тысяч рублей предлагали стоматологам-хирургам и стоматологам-терапевтам. Стоматологи-имплантологи претендовали на плату от 200 до 470 тысяч рублей в месяц. Стоматологов-терапевтов приглашали работать за 250 тысяч рублей.