Спрос на стоматологов в Ростовской области взлетел на 35%

С начала 2025 года заработную плату до 300 тысяч рублей предлагали стоматологам-хирургам и стоматологам-терапевтам. Стоматологи-имплантологи претендовали на плату от 200 до 470 тысяч рублей в месяц. Стоматологов-терапевтов приглашали работать за 250 тысяч рублей.