Белорусская милиция ищет владельца сотен килограммов испорченных мандаринов

В Беларуси за создание несанкционированной свалки грозит административная ответственности и штрафы. Владельцу порченных мандаринов, когда его установят, придется заплатить до 30 базовых величин (до 1260 белорусских рублей в феврале 2025-го), если он окажется физлицом. Индивидуального предпринимателя за то же правонарушение оштрафуют на сумму до 100 базовых величин (до 4200 белорусских рублей в феврале 2025-го), а юридическому лицу придется заплатить до 1000 базовых величин (до 42000 белорусских рублей в феврале 2025-го). Кроме того, будет рассчитана сумма ущерба, причиненного окружающей среде из-за засорения отходами.