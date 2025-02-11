Белорусская милиция ищет владельца сотен килограммов испорченных мандаринов

Правоохранители ищут владельца сотен килограммов испорченных мандаринов, обнаруженных в поле под Гомелем, сообщает телеграм-канал «Гомельщина официально».
Несанкционированное размещение отходов обнаружили в поселке Ченки.
— Кто-то выбросил на поле множество испорченных мандаринов, — рассказали в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В Беларуси за создание несанкционированной свалки грозит административная ответственности и штрафы. Владельцу порченных мандаринов, когда его установят, придется заплатить до 30 базовых величин (до 1260 белорусских рублей в феврале 2025-го), если он окажется физлицом. Индивидуального предпринимателя за то же правонарушение оштрафуют на сумму до 100 базовых величин (до 4200 белорусских рублей в феврале 2025-го), а юридическому лицу придется заплатить до 1000 базовых величин (до 42000 белорусских рублей в феврале 2025-го). Кроме того, будет рассчитана сумма ущерба, причиненного окружающей среде из-за засорения отходами.
— На данный момент устанавливается владелец цитрусовых: определяют собственника автомобиля, на котором привезли мандарины, — добавили в пресс-службе.
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