В Зеленодольском районе РТ появится «город-курорт» на 10 тыс. жителей

«Получили достойную оценку руководства республики. Считаю, что их реализация может быть успешна только при общем взгляде и четком взаимодействии власти и бизнеса. Осознаем ответственность и благодарим за оказанное доверие и возможность присутствовать в Татарстане», — отметил владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.