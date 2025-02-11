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В ряде домов Уфы отключат воду

12 февраля в связи с технической необходимостью запланированы отключения коммунальных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба управления жилищного хозяйства.

Источник: Башинформ

В Калининском районе по адресам:

— ул. Плеханова, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 9/1, д. 11, д. 11/1, д. 13; ул. Ушакова д. 62 — с 10.00 до 24.00 отключение холодной воды.

В Октябрьском районе по адресам:

— ул. Шафиева, д. 31, д. 31/1, д. 33, ул. Энтузиастов д. 1; Лесотехникума д. 22, д. 26 — с 10.30 до 14.30 отключение горячей воды.

В Орджоникидзевском районе по адресам:

— ул. Д. Донского, д. 34, д. 38, д. 40; ул. Кутузова д. 59 — с 10.00 до 17.00 отключение горячей воды.

— ул. Коммунаров, д. 55 — с 10.00 до 14.00 отключение горячей воды.

В Советском районе по адресам:

— ул. М. Губайдуллина, д. 19/4, д. 19/5, д. 21/2, д. 23/1, д. 25/2 — с 10.00 до 12.00 отключение горячей воды.

ЖКХ