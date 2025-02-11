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Татарстан и МГТУ «Станкин» договорились о сотрудничестве

Министерство промышленности и торговли Татарстана и Московский государственный технологический университет Станкин подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

В IT-парке имени Башира Рамеева в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова подписи под документом поставили ректор МГТУ Владимир Серебренный и вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Стороны планируют совместно работать над развитием научно-технологического и кадрового потенциала станко-инструментальной промышленности, цифровых производственных систем Татарстана.

Церемония подписания состоялась в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня российской науки. Подробнее о них можно прочитать в материале «Татар-информа».