В Крыму мать подозревают в издевательствах над своими детьми

Жительницу Симферопольского района Крыма подозревают в издевательствах над детьми. Об этом сообщает «КП — Крым».
Недавно в местных пабликах появились аудиозаписи и скриншоты с переписками, в которых якобы мать рассказывала своей коллеге о ненависти к своим детям. С ее слов она заставляла малышей спать на полу, душила их и думала, как от избавиться от крох.
После этого к женщине приехали полицейские. Но дети были в порядке. Теперь следователи вместе с соцслужбами должны будут провести проверку и изучить обстановку в семье, воспитание детей и их содержание. Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства и доложить о ходе проверки.