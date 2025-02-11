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В Крыму мать подозревают в издевательствах над своими детьми

Глава СК РФ заинтересовался делом женщины, которую подозревают в издевательствах над детьми.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Симферопольского района Крыма подозревают в издевательствах над детьми. Об этом сообщает «КП — Крым».

Недавно в местных пабликах появились аудиозаписи и скриншоты с переписками, в которых якобы мать рассказывала своей коллеге о ненависти к своим детям. С ее слов она заставляла малышей спать на полу, душила их и думала, как от избавиться от крох.

После этого к женщине приехали полицейские. Но дети были в порядке. Теперь следователи вместе с соцслужбами должны будут провести проверку и изучить обстановку в семье, воспитание детей и их содержание. Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства и доложить о ходе проверки.