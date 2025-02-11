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Участие в «Интервидении» подтвердили более 20 стран

БИШКЕК, 11 фев — РИА Новости. Участие в конкурсе «Интервидение» подтвердили более 20 стран, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Источник: © РИА Новости

«Конкурс “Интервидение” будет проходить в сентябре 2025 года в Москве. Я думаю, что уже сегодня ясно, что этот конкурс станет одним из самых больших культурных событий нынешнего года. В нем подтвердили свое участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит. Но ясно, что если в конкурсе участвуют такие государства, как Китай, Бразилия, страны СНГ, такие как Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, то очевидно, что у этого конкурса большие шансы на удачу. Я не назвал кубинцев, я не назвал еще ряд стран Латинской Америки, ряд африканских стран, в том числе ряд стран Ближнего Востока, в том числе, скажем, Саудовская Аравия», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, это будет яркое культурное событие без одного отработанного стандарта, как на «Евровидении».

«Это будет, наоборот, возможность увидеть многоцветие популярной музыки, связанной с традициями. И как мне представляется, команда, которая работает и со стороны фонда, который выступил с инициативой проведения этого конкурса, и команда Первого канала в содружестве, конечно, смогут создать уникальное явление, у которого, как мне представляется, большая перспектива», — добавил Швыдкой.

В начале февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение».