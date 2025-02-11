Путин наградил основателя «Сима-Ленда» Симановского орденом Дружбы

Вместе с господином Симановским этой награды удостоены председатель совета директоров «Уральского турбинного завода» Михаил Лифшиц и заместитель гендиректора того же завода Павел Сорочан.
Орденом Дружбы награждают за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сохранение культурного наследия, благотворительность и развитие международного сотрудничества.
Андрей Симановский в 2000 году основал компанию «Сима-ленд», которая стала крупным оптовым поставщиком товаров для дома и работы, активно сотрудничающим с китайскими поставщиками. Компания также известна своими патриотическими акциями в поддержку президента. В 2024 году господин Симановский был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента.
Напомним, в 2018 году Андрей Симановский был назначен почетным консулом Республики Индия в Екатеринбурге. В консульский округ входят Пермский край, Свердловская и Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ.