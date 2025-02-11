Путин наградил основателя «Сима-Ленда» Симановского орденом Дружбы

Андрей Симановский в 2000 году основал компанию «Сима-ленд», которая стала крупным оптовым поставщиком товаров для дома и работы, активно сотрудничающим с китайскими поставщиками. Компания также известна своими патриотическими акциями в поддержку президента. В 2024 году господин Симановский был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента.