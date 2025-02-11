Инвесторов ищут для строительства второй немецкой деревни под Нижним Новгородом

На данный момент будущие переселенцы уже выкупили 15 участков из 57 доступных, за четыре внесены предоплаты, а еще три находятся в резерве. Сейчас ведутся подготовительные работы: разрабатывается генеральный план, планируется строительство технических дорог и коммуникаций. Пока территория представляет собой чистое поле.