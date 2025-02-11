Инвесторов ищут для строительства второй немецкой деревни под Нижним Новгородом

Подробности ИА «Время Н» рассказал руководитель проекта «Немецкая Слобода» Ойген Михель.
На данный момент будущие переселенцы уже выкупили 15 участков из 57 доступных, за четыре внесены предоплаты, а еще три находятся в резерве. Сейчас ведутся подготовительные работы: разрабатывается генеральный план, планируется строительство технических дорог и коммуникаций. Пока территория представляет собой чистое поле.
Для строительства таунхаусов застройщика уже удалось найти. Такой формат жилья особенно востребован у пенсионеров, которым сложно обслуживать частные дома.
Параллельно ведутся переговоры о строительстве входной группы. На первых этажах разместятся магазины и кафе, а на втором — квартиры.
«Сейчас мы активно ищем инвесторов, поскольку еще предстоит решить много вопросов», — отметил Ойген Михель.
Тем временем, проектировщики занимаются визуализацией таунхаусов и входной группы, чтобы у потенциальных переселенцев сложилось четкое представление о будущем жилье.
Напомним, что это будет вторая немецкая деревня в регионе. Строительство первого поселения началось еще в 2023 году.