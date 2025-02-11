В Воронеже назвали новые расценки на похороны и кремацию

В мэрии Воронежа утвердили новые расценки на похороны и кремацию. Их максимальная стоимость может достигнуть 9165 рублей. Половину этих расходов составит предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для похоронного дела. Само погребение (либо кремация) будут стоить почти 3 тысячи рублей.
Такие услуги, по федеральному законодательству, оказывают мужу (жене) или близким родственникам (законному представителю) умершего бесплатно. Расходы компенсируются специализированной службе по вопросам похоронного дела (МКУ «Администрация городских кладбищ») федеральным или региональным бюджетами, либо Фондом пенсионного и социального страхования РФ.