В Воронеже назвали новые расценки на похороны и кремацию

В мэрии Воронежа утвердили новые расценки на похороны и кремацию. Их максимальная стоимость может достигнуть 9165 рублей. Половину этих расходов составит предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для похоронного дела. Само погребение (либо кремация) будут стоить почти 3 тысячи рублей.