Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением отопления в Ростове

Ситуацию с отключением отопления в Ростове-на-Дону взяли на контроль. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
— Контролируются вопросы соблюдения прав граждан и сроки устранения аварий. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — отмечают в прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, проблемы с отоплением появились сегодня в Ворошиловском, Кировском и Пролетарском районах донской столицы. По данным департамента ЖКХ и энергетики, перебои с подачей тепла произошли из-за дефекта на теплосетях, ремонт пообещали завершить до 20 часов вечера 11 февраля.