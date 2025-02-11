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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением отопления в Ростове

Проверку из-за отключения отопления в трех районах Ростова начала прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Ситуацию с отключением отопления в Ростове-на-Дону взяли на контроль. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

— Контролируются вопросы соблюдения прав граждан и сроки устранения аварий. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — отмечают в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, проблемы с отоплением появились сегодня в Ворошиловском, Кировском и Пролетарском районах донской столицы. По данным департамента ЖКХ и энергетики, перебои с подачей тепла произошли из-за дефекта на теплосетях, ремонт пообещали завершить до 20 часов вечера 11 февраля.