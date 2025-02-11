Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением отопления в Ростове

По данным надзорного ведомства, проблемы с отоплением появились сегодня в Ворошиловском, Кировском и Пролетарском районах донской столицы. По данным департамента ЖКХ и энергетики, перебои с подачей тепла произошли из-за дефекта на теплосетях, ремонт пообещали завершить до 20 часов вечера 11 февраля.