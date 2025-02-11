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Температура воздуха в Симферополе ниже климатической нормы на 2 градуса

На предстоящих выходных в Крыму снова похолодает.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 75% 769 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

Температура воздуха в Симферополе ниже климатической нормы на 2 градуса. Об этом КП-Крым сообщила замначальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

«Средняя суточная норма по городу Симферополю на 2 градуса ниже многолетних уровней», — сказала Шенгелай.

Напомним, минувшая неделя ознаменовалась существенными осадками на полуострове. Так, в столице Крыма высота снежного покрова, по данным гидрометцентра, составила 9 см, а Симферопольском аэропорту — 3 сантиметра.

Больше всего снега выпало в Белогорске. Высота снежного покрова там составила 12 см. В то время как на Ангарском перевале и на Ай-Петри — по 4 сантиметра.

К концу недели синоптики прогнозируют на полуострове незначительное потепление. Однако уже в воскресенье, 16 февраля, холодный фронтальный раздел вновь принесет в Крым морозы, ожидается также метель.