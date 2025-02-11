Температура воздуха в Симферополе ниже климатической нормы на 2 градуса. Об этом КП-Крым сообщила замначальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.
«Средняя суточная норма по городу Симферополю на 2 градуса ниже многолетних уровней», — сказала Шенгелай.
Напомним, минувшая неделя ознаменовалась существенными осадками на полуострове. Так, в столице Крыма высота снежного покрова, по данным гидрометцентра, составила 9 см, а Симферопольском аэропорту — 3 сантиметра.
Больше всего снега выпало в Белогорске. Высота снежного покрова там составила 12 см. В то время как на Ангарском перевале и на Ай-Петри — по 4 сантиметра.
К концу недели синоптики прогнозируют на полуострове незначительное потепление. Однако уже в воскресенье, 16 февраля, холодный фронтальный раздел вновь принесет в Крым морозы, ожидается также метель.