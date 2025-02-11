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86 тонн металла от танкера «Волгонефть-239» вывезли на металлолом

В Краснодарском крае демонтируют танкер «Волгонефть-239».

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае приступили к демонтажу танкера «Волгонефть-239». Работы идут с опережением графика. И на металлолом уже сдано 86 тонн металла. Об этом сообщает «КП — Кубань».

Танкер потерпел крушение в Керченском проливе, а прибило его к берегу в Темрюкском районе.

Сначала из судна откачали весь мазут и зачистили остатки нефтепродуктов. К разбору танкера приступили 31 января. Сначала было решено разобрать палубные конструкции, три жилых надстройки, капитанскую рубку, палубу моторного отсека и румпельную. Теперь начинается самый сложный этап — демонтаж нижней части корпуса судна. К этим работам приступят уже на этой неделе.