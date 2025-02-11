86 тонн металла от танкера «Волгонефть-239» вывезли на металлолом

Сначала из судна откачали весь мазут и зачистили остатки нефтепродуктов. К разбору танкера приступили 31 января. Сначала было решено разобрать палубные конструкции, три жилых надстройки, капитанскую рубку, палубу моторного отсека и румпельную. Теперь начинается самый сложный этап — демонтаж нижней части корпуса судна. К этим работам приступят уже на этой неделе.