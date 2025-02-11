Перевозчика нашли на новый автобусный маршрут А-42 в Нижнем Новгороде

ООО «Рейс НН» будет обслуживать новый автобусный маршрут А-42 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).
Маршрут вводится на время реконструкции трамвайных путей на Окском съезде, которая стартует 17 февраля. Работы будут вестись до сентября, в это время трамваи № 21 ходить не будут.
Транспортную связь между заречной и нагорной частями города обеспечат автобусы А-42, которые будут курсировать от Комсомольской площади до площади Горького. На линии будут работать четыре машины.
Напомним, водитель автобуса А-87 спас пассажира в Нижнем Новгороде.