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Перевозчика нашли на новый автобусный маршрут А-42 в Нижнем Новгороде

Его будет обслуживать ООО «Рейс НН».

ООО «Рейс НН» будет обслуживать новый автобусный маршрут А-42 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Маршрут вводится на время реконструкции трамвайных путей на Окском съезде, которая стартует 17 февраля. Работы будут вестись до сентября, в это время трамваи № 21 ходить не будут.

Транспортную связь между заречной и нагорной частями города обеспечат автобусы А-42, которые будут курсировать от Комсомольской площади до площади Горького. На линии будут работать четыре машины.

Напомним, водитель автобуса А-87 спас пассажира в Нижнем Новгороде.