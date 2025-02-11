В Екатеринбурге вновь продлили прием эскизов для памятника Алексею Балабанову

В Екатеринбурге во второй раз продлили прием эскизов для памятника Алексею Балабанову. Сбор заявок продлен до апреля 2025 года. И это совсем не связано с отсутствием новых предложенных проектов, — организаторы хотят видеть заявки со всей страны.