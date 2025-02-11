В Екатеринбурге вновь продлили прием эскизов для памятника Алексею Балабанову

В Екатеринбурге во второй раз продлили прием эскизов для памятника Алексею Балабанову. Сбор заявок продлен до апреля 2025 года. И это совсем не связано с отсутствием новых предложенных проектов, — организаторы хотят видеть заявки со всей страны.
— Заявки есть, но поскольку Балабанов — фигура общероссийского масштаба, то хотелось бы привлечь внимание художников и скульпторов со всей страны, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии города.
Идея увековечить память режиссера, снявшего культовые фильмы «Брат» и «Брат-2», родилась летом 2024 года. 30 ноября в Екатеринбурге объявили конкурс на лучший проект памятника. К участию в разработке проектов приглашаются скульпторы, дизайнеры, архитекторы и студенты соответствующих специальностей. Победитель конкурса получит 500 000 рублей, а призеры — по 50 000 рублей.
Как известно, знаменитый режиссер родился и вырос в столице Урала, а первые шаги в киноиндустрии делал именно на Свердловской киностудии. По задумке памятник должен появиться рядом с этим зданием.
Напомним, что изначально победителей и призеров планировали определить не позднее 28 февраля 2025 года. Однако предыдущие 30 работ, представленные жюри в декабре 2024 года, ничем не впечатлили их.
По словам лидера группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова, выбирать было не из чего, большая часть скульпторов видела образ Алексея как «бомжа на развалинах».
Памятник культовому режиссеру поставят в 2026 году в честь 40-летия Свердловского рок клуба.