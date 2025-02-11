В Красноярске появилась новая техника для ремонта дорог в мороз

В Красноярске муниципальное предприятие «САТП» представило две новые установки для укладки литого асфальта, которые позволяют ремонтировать дороги даже в холодное время года. Об этом рассказали в городской администрации..
Оборудование поддерживает температуру асфальтовой смеси в диапазоне 190−220°C и непрерывно её перемешивает. Благодаря этому материал остаётся текучим и легко заполняет повреждённые участки покрытия.
Ночью с 10 на 11 февраля новые установки испытали на Мичуринском кольце. Литой асфальт залили в заранее подготовленные ямы — предварительно их отфрезеровали и очистили от пыли и мусора. Такой метод позволяет быстро устранить аварийные дефекты: покрытие застывает само, без необходимости уплотнения.
С начала 2025 года этим способом уже отремонтировали 556 квадратных метров дорог. Работы с новыми установками будут продолжаться до наступления устойчивых плюсовых температур.
Жители Красноярска могут сообщить об опасных ямах на дорогах через диспетчерскую службу 005.