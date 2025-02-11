Актер Александр Головин признался, что бунтует в семейной жизни

— Ну вы сравнили карандаш с ручкой. Это абсолютно другое. Конечно, в «Танцах» тоже была борьба, все сначала улыбались тебе, но стремились к победе, так сказать. Но это все-таки танцы — и после программы все ехали в мягкую кроватку к вкусному ужину. «Выживалити» совсем другое, это несравнимые вещи. Подобного опыта у меня никогда не было, но стратегия была такая, что я могу быть один, а могу быть частью команды. Жизнь моя показывает, что возле меня всегда кто-нибудь да собирается, — я компанейский. Поэтому старался быть дружелюбным и не быть крысой, собирая за спиной коалиции. Я хотел попробовать пройти это шоу честно.