В Омске пройдет ярмарка вакансий для участников СВО «Работа для героев»

Отдельная площадка будет посвящена профессиональному переобучению и поддержке жен участников СВО. Главная задача организаторов — максимально упростить поиск работы ветеранам СВО, быстрее адаптировать их к жизни «на гражданке». Тем, кто придет в этот день в кадровый центр помогут составить резюме, познакомят с реальными работодателями, которые готовы принять на работу бывших военнослужащих. Кроме того, участники смогут пройти собеседования с работодателями, а также получить консультации специалистов по различным направлениям.