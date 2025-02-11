Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске пройдет ярмарка вакансий для участников СВО «Работа для героев»

Для участников СВО и их семей будут организованы 6 площадок для получения консультаций у специалистов разного профиля.

Источник: Комсомольская правда

В Омске проведут специализированную ярмарку вакансий для ветеранов СВО и их жен. На базе кадрового центра «Работа России» (ул. Тарская, 11) будут организованы 6 тематических площадок, которые помогут военнослужащим сориентироваться на рынке занятости, либо подскажут, как пройти переобучение. Пройдет ярмарка вакансий 21 февраля с 11:00 до 13:00.

Отдельная площадка будет посвящена профессиональному переобучению и поддержке жен участников СВО. Главная задача организаторов — максимально упростить поиск работы ветеранам СВО, быстрее адаптировать их к жизни «на гражданке». Тем, кто придет в этот день в кадровый центр помогут составить резюме, познакомят с реальными работодателями, которые готовы принять на работу бывших военнослужащих. Кроме того, участники смогут пройти собеседования с работодателями, а также получить консультации специалистов по различным направлениям.

На ярмарке можно получить информацию о льготах и мерах поддержки ветеранов СВО, а также возможностях получения новой профессии, в том числе и ценную информацию об открытии собственного дела.

Ранее мы писали, что в зоне СВО погиб бывший прессовщик омского завода Станислав Дмитриев.