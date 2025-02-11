В Таганроге объявили и затем отменили авиационную опасность

Напомним, в ночь на 8 февраля после атаки и ликвидации БПЛА в 14 жилых домах Ростова-на-Дону были повреждены окна. Также атаку беспилотников в ночь на 11 февраля отразили в Чертковском и Шолоховском районах Дона. В этих случаях пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали.