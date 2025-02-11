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В Таганроге объявили и затем отменили авиационную опасность

11 февраля жителей Таганрога предупредили об авиационной опасности, потом угрозу сняли.
Источник: Комсомольская правда

Вечером 11 февраля в Таганроге объявили авиационную опасность, но через пару минут после этого оповестили о снятии угрозы. Оперативная информация была опубликована в телеграм-канале главы города Светланы Камбуловой.

Глава Таганрога напомнила, что во время воздушной опасности всем нужно обязательно отойти от окон и сесть на пол. Также можно спуститься на нижние этажи, в подвал. Жителям приморского города и всего региона не следует игнорировать предупреждения.

Напомним, в ночь на 8 февраля после атаки и ликвидации БПЛА в 14 жилых домах Ростова-на-Дону были повреждены окна. Также атаку беспилотников в ночь на 11 февраля отразили в Чертковском и Шолоховском районах Дона. В этих случаях пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали.