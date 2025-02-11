Юрий Слюсарь поручил разработать туристические маршруты по Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил разработать концепцию туристических маршрутов и вписать в них объекты различные культуры — от театров, музеев и памятных мест до сельских ДК.
— Они станут частью туристических маршрутов. Концепцию поручил разработать минкульту совместно с минэкономразвития, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Донской глава подчеркнул, что Ростовская область может достойно конкурировать с ведущими туристическими регионами страны. Для повышения привлекательности объекты культуры в регионе собираются обновить.
— Театры, музеи и памятные места — визитная карточка региона, а ДК — центры досуга и культурной жизни, зачастую единственные на селе. В этом году их ждет преображение. На модернизацию сферы культуры направим 6,4 млрд рублей, — добавил Юрий Слюсарь.
Выделенные средства пойдут на ремонт 21 дома культуры. Также власти планируют привести в порядок детскую школу искусств в Кашарском районе, а в Ростове, Таганроге и Белокалитвинском районе открыть три модельные библиотеки.
Кроме этого, капремонт коснется Ростовской филармонии, Таганрогского театра Чехова и 11 памятников Великой Отечественной войны. Азовский музей-заповедник и Гуковский музей шахтерского труда получат новое оснащение.