Юрий Слюсарь поручил разработать туристические маршруты по Ростовской области

— Театры, музеи и памятные места — визитная карточка региона, а ДК — центры досуга и культурной жизни, зачастую единственные на селе. В этом году их ждет преображение. На модернизацию сферы культуры направим 6,4 млрд рублей, — добавил Юрий Слюсарь.