Последние новости к вечеру 11 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 11 февраля 2025 года.
В МИД РФ раскрыли, зачем приезжала посол США Трейси
По газоэнергетическому комплексу Украины нанесли групповой удар
Минобороны РФ заявило о поражении военных аэродромов и складов дронов на Украине. В ночь на 11 февраля российские силы атаковали цели на Украине, в том числе объекты газоэнергетического комплекса.
Госдума приняла закон о периоде охлаждения по потребкредитам
В Эстонии у границы с Россией развернули подразделение армии США
Армия США разместила подразделение на базе у границы с Россией. Пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развернут на базе Reedo и приписан к эстонской армии. Подразделение пробудет там до сентября 2025 года.
В Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы
Минэкономразвития предложило увеличить лимиты сверхурочной работы. Государственно-правовое управление президента вынесло отрицательный отзыв на проект, предлагающий повысить лимиты сверхурочной работы и сократить срок уведомления о смене условий труда.