Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 11 февраля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 11 февраля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 11 февраля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 11 февраля 2025 года.

В МИД РФ раскрыли, зачем приезжала посол США Трейси

Источник: РИА "Новости"

Линн Трейси обсуждала с Сергеем Рябковым «работу заграничных учреждений», заявили в МИД России. Ее визит совпал с сообщениями о прибытии самолета спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку.

По газоэнергетическому комплексу Украины нанесли групповой удар

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ заявило о поражении военных аэродромов и складов дронов на Украине. В ночь на 11 февраля российские силы атаковали цели на Украине, в том числе объекты газоэнергетического комплекса.

Госдума приняла закон о периоде охлаждения по потребкредитам

Источник: РИА "Новости"

Новый закон направлен на борьбу с финансовым мошенничеством. Госдума обязала банки выдавать кредиты от 50 до 200 тыс. рублей только через 4 часа, а суммы свыше 200 тыс. — через 48 часов.

В Эстонии у границы с Россией развернули подразделение армии США

Источник: EDF

Армия США разместила подразделение на базе у границы с Россией. Пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развернут на базе Reedo и приписан к эстонской армии. Подразделение пробудет там до сентября 2025 года.

В Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы

Источник: РИА "Новости"

Минэкономразвития предложило увеличить лимиты сверхурочной работы. Государственно-правовое управление президента вынесло отрицательный отзыв на проект, предлагающий повысить лимиты сверхурочной работы и сократить срок уведомления о смене условий труда.