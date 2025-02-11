Реинтеграция на марше: В Молдове запрещено ездить с водительскими правами, выданными в Приднестровье — штраф 3000 леев

Водительские удостоверения, выданные в населенных пунктах на территории Приднестровья, не подлежат учету в автоматизированных системах и реестрах Молдовы, а значит, их обладатели не имеют права на управление транспортными средствами.
Нарушителям грозит штраф от 1500 леев до 3000 леев (от 80 до 160 долларов США) и отстранение от руля железного коня.
Пока непонятно, как будут ездить по правобережью жители Приднестровья на авто с приднестровскими же номерами.
Их будут местные гайцы отлавливать и штрафовать тоже?