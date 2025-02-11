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78 жилых домов в Ростове-на-Дону остались без отопления из-за аварии

Без отопления в Ростове остались 78 многоквартирных домов, сейчас ведется ремонт.

Источник: Комсомольская правда

Днем 11 февраля в Ростове-на-Дону из-за дефектов на теплосетях была ограничена подача тепла в 78 жилых многоквартирных домов. Специалисты уже ведут ремонт, сообщил в Telegram и.о. министра ЖКХ региона Сергей Орлов.

Отключения произошли в трех районах города:

— в Пролетарском районе (в границах улиц Закруткина и 13-й Линии) из-за порыва на 13-й Линии отопления нет в девяти домах;

— в Кировском районе (на Университетском от Варфоломеева до Красноармейской) после порыва на Университетском отключены 35 домов;

— в Ворошиловском районе (на Добровольского от Комарова до Волкова) из-за дефекта на Добровольского тепло не поступает в 34 дома.

Ранее в городском департаменте ЖКХ и энергетики сообщили, что ремонтные работы должны завершиться до 20 часов вечера 11 февраля.