Какая погода будет в Казахстане 12 февраля

В Алматинской области ночью на юге, в горных районах области снег, днем на юге, в горных районах области осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14, днем на юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на севере, в горных районах области 15−20 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза.