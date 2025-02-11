Какая погода будет в Казахстане 12 февраля

Ожидается снег, на юге, юго-востоке осадки (снег, дождь), в горных районах — сильный снег. И только на западе и востоке Казахстана погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, низовая метель, туман, гололед.
В Абайской области без осадков. На севере, в центре области низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер южный, юго-восточный 9−14, на севере, в центре области 15−20, в Жарминском районе порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на востоке, юге области 20−25 мороза, днем 3−8, на востоке области 13 мороза.
В Акмолинской области на западе, севере, юге области небольшой снег, низовая метель. На севере, юге, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на севере области 10, днем 5−10 мороза.
В Актюбинской области ночью на юге области небольшой снег. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 10, днем 5−10 мороза.
В Алматинской области ночью на юге, в горных районах области снег, днем на юге, в горных районах области осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14, днем на юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на севере, в горных районах области 15−20 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза.
В Атырауской области без осадков. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 6−11 мороза, днем 4 мороза-1 тепла.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. На севере, юго-востоке области низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный 9−14, на севере, юго-востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на востоке области 30, на северо-западе области 10−15 мороза, днем 10−15, на востоке области 18, на северо-западе области 2−7 мороза.
В Жамбылской области ночью на юге, в горных районах области снег, низовая метель, днем на юге области осадки (преимущественно снег), гололед, в горных районах области снег, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на севере, в горных районах области 5−10 мороза.
В Жетысуской области днем в горных районах области снег. Ночью и утром на востоке, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на юге области 11, в центре, горных районах области 22 мороза, днем 0−5, на востоке, в горных районах области 10 мороза, на юге области 3 тепла.
В Западно-Казахстанской области без осадков. На западе, севере, юге области туман. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на юге области 5, днем 0−5 мороза.
В Карагандинской области днем на западе, в центре области небольшой снег, низовая метель. Днем на севере, востоке области на дорогах гололедица. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на востоке области 23, днем 4−9, на севере, востоке области 12 мороза.
В Костанайской области без осадков. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный 9−14, днем на севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на востоке области 22, днем 5−10 мороза.
В Кызылординской области ночью и утром в центре, на севере области небольшой снег. В центре, на севере области туман, гололед. Ветер южный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.
В Мангистауской области ночью и утром на западе, юге, востоке области небольшой снег, гололед, туман. Ветер северный, северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, на северо-востоке, юге области 10 мороза, днем 2 мороза-3 тепла.
В Павлодарской области на севере, востоке области небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке области 16, днем 4−9 мороза.
В Северо-Казахстанской области днем на севере области небольшой снег, низовая метель. На юго-западе области туман. Ветер юго-западный ночью 9−14 м/с, днем 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юго-западе области 18, днем 3−8, на юго-западе области 11 мороза.
В Туркестанской области на западе, юге, в горных и предгорных районах области осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на севере области 10 мороза, днем 2−7 тепла, на севере области 5 мороза.
В Улытауской области ночью на западе, юге области небольшой снег, низовая метель, днем на севере, востоке, в центре области небольшой снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 23, днем 5−10, на востоке области 13 мороза.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, временами небольшой снег. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 3−8 м/с, днем 9−14, во второй половине дня порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 7−9 мороза.
Алматы: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 8−10 мороза, днем 1−3 тепла.
Шымкент: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 2−4 тепла.