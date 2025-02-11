Российский научный фонд объявил конкурс «мегагрантов» для прикладных исследований

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 4 апреля текущего года, а его итоги будут подведены экспертами РНФ и утверждены правлением фонда в срок по 2 июня 2025 года. Успешная реализация победивших проектов, как надеются в РНФ, позволит привлечь новые компетенции по организации высокотехнологичных производств на российские предприятия реального сектора, а также в научные и образовательные организации.