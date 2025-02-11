Российский научный фонд объявил конкурс «мегагрантов» для прикладных исследований

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский научный фонд объявил о старте приема заявок на участие в конкурсе «мегагрантов» для проведения фундаментальных и поисковых научных исследований под руководством зарубежных ведущих ученых. Ежегодная сумма поддержки этих грантов, имеющих прикладной характер, составит от 20 до 80 млн рублей, сообщила пресс-служба РНФ.
«Приоритетную поддержку получат проекты, предусматривающие содействие реализации национальных проектов технологического лидерства и/или необходимые для создания высокотехнологичной продукции, не имеющей аналогов в мире, а также создание прототипов продукции, создание новых применяемых технологий; возможность дальнейшего развития проекта за счет иных инструментов государственного или внебюджетного финансирования», — говорится в сообщении.
В рамках этого конкурса РНФ планирует поддержать несколько ведущих российских научных коллективов в 2025—2029 годах с последующим возможным продлением срока выполнения их проектов на три года. Ключевой особенностью этого конкурса является то, что руководители проектов должны иметь опыт создания или внедрения технологических решений или технологий, налаживания процесса производства высокотехнологичной продукции.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 4 апреля текущего года, а его итоги будут подведены экспертами РНФ и утверждены правлением фонда в срок по 2 июня 2025 года. Успешная реализация победивших проектов, как надеются в РНФ, позволит привлечь новые компетенции по организации высокотехнологичных производств на российские предприятия реального сектора, а также в научные и образовательные организации.