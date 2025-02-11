Число нападений акул на людей уменьшилось на 32% за 2024 год

Также большое число нападений акул — 13 от их общего числа за прошлый год — произошло у берегов Австралии. По словам экологов, это связано с высокой распространенностью белых акул и серых бычьих акул, двух наиболее агрессивных по отношению к человеку разновидностей этих хищных хрящевых рыб. Другие инциденты были зафиксированы у берегов Западной Сахары, а также в Индии, Белизе, на Тринидаде и Тобаго, у берегов Мальдивских островов, Мозамбика, Таиланда и ряда государств Карибского бассейна. В большинстве этих случаев жизни пострадавших удалось спасти, подытожили ученые.