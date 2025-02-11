Число нападений акул на людей уменьшилось на 32% за 2024 год

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Международный коллектив экологов из проекта International Shark Attack File зафиксировал за прошлый год всего 47 атак акул, которые не были спровоцированы людьми. Это на 32% меньше, чем в 2023 году, и на 33% меньше, чем в среднем за последние десять лет, сообщила пресс-служба американского Флоридского музея естественной истории (FMNH).
«Как ученых нас интересует то, как ведут себя акулы в естественной среде обитания, что необходимо для понимания того, почему они иногда нападают на человека. По этой причине мы исключили из нашего набора данных все возможные случаи того, когда на поведение этих рыб влияли какие-то внешние факторы или действия со стороны людей», — пояснил научный руководитель программы по изучению акул в FMNH Гэвин Нейлор, чьи слова приводит пресс-служба музея.
Исследователи по проекту International Shark Attack File уже несколько десятилетий ведут систематические наблюдения за тем, как часто и в каких регионах Мирового океана различные виды акул совершают неспровоцированные нападения на человека. Как правило, акулы крайне редко проявляют агрессию по отношению к человеку в прибрежных регионах океанов и морей, однако при этом все подобные случаи привлекают огромное внимание публики и прессы.
За 2024 год, как отмечают экологи, на глобальном уровне было зафиксировано 47 нападений акул на людей, что почти на треть ниже аналогичного показателя 2023 года и среднего числа подобных инцидентов за последнее десятилетие. Аналогичным образом снизилось число летальных исходов — в общей сложности, четыре нападения акул закончились летальным исходом для жертв.
Как отмечают исследователи, больше половины нападений акул приходится на различные регионы атлантического и тихоокеанского побережья США, где наблюдатели зафиксировали 28 подобных инцидентов. Чаще всего от агрессии морских хищников страдали любители серфинга — на них пришлось 33% случаев нападения акул. Последнее исследователи связывают с тем, что мощные прибрежные волны привлекают внимание акул и при этом мешают им видеть потенциальную добычу.
Также большое число нападений акул — 13 от их общего числа за прошлый год — произошло у берегов Австралии. По словам экологов, это связано с высокой распространенностью белых акул и серых бычьих акул, двух наиболее агрессивных по отношению к человеку разновидностей этих хищных хрящевых рыб. Другие инциденты были зафиксированы у берегов Западной Сахары, а также в Индии, Белизе, на Тринидаде и Тобаго, у берегов Мальдивских островов, Мозамбика, Таиланда и ряда государств Карибского бассейна. В большинстве этих случаев жизни пострадавших удалось спасти, подытожили ученые.