Омские яхтсмены отправятся в кругосветное путешествие с бразильцами

Омские яхтсмены совместно с бразильцами отправятся в кругосветную экспедицию из Сальвадора. Старт кругосветки назначен на субботу, 12 апреля. Экипаж под флагами БРИКС и Русского географического общества преодолеет около 24 морских миль (около 45 тысяч километров).
Подробности путешествия рассказал руководитель спортивной школы «Сибирь» Сергей Щербаков в международном мультимедиацентре «Евразия сегодня». Маршрут будет проходить через Азорские острова, Исландию, Шпицберген, Мурманск, мыс Челюскина.
Идея совместного путешествия возникла после случайной встречи омича с бразильским путешественником Алейшо Беловым. Тогда и было принято решение о командном путешествии экипажей двух стран — России и Бразилии. В данный момент идет подготовка яхты «Братство» (она пришвартована в Сальвадоре). Сейчас идет закупка и настройка оборудования для точной пеленгации, проверка всех систем яхты. Судно практически полностью подготовлено к походу. Остались организационные моменты, к примеру, получение разрешения на проход по Северному морскому пути.
«В яхту уже залито 6−7 тонн топлива. Запасена вода. Да, предстоит еще что-то загрузить. Плюс ко всему, чтобы пройти Северный морской путь, надо получить разрешение. Этому вопросу будет посвящено ближайшее время. Устанавливается необходимая аппаратура, которая будет каждые два часа мониторить местонахождение яхты по тому же Северному морскому пути. Это важно и для безопасности, и для пограничного режима», — отметил Сергей Щербаков.
Конечно, команда продумывает не только маршрут, но и учитывает погодные условия. Сложности могут возникнуть из-за циклонов в южных широтах и непроходимых льдов на севере. Экспедиция будет включать научные исследования, в том числе экологические, а экипаж планирует регулярно снимать и выкладывать видео о путешествии, а также встречаться с местными жителями в портах захода. Возвращение в Сальвадор ожидается через год, ориентировочно в конце февраля — начале марта 2026 года.
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