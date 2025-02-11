Омские яхтсмены отправятся в кругосветное путешествие с бразильцами

Конечно, команда продумывает не только маршрут, но и учитывает погодные условия. Сложности могут возникнуть из-за циклонов в южных широтах и непроходимых льдов на севере. Экспедиция будет включать научные исследования, в том числе экологические, а экипаж планирует регулярно снимать и выкладывать видео о путешествии, а также встречаться с местными жителями в портах захода. Возвращение в Сальвадор ожидается через год, ориентировочно в конце февраля — начале марта 2026 года.