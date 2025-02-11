«Папа римский очень тепло относится к России»

— Папа Франциск — тонко чувствующий человек, небезразличный к тому, что происходит в мире. Понятно, что он обременен всякими обязательствами, но он — за те классические патриархальные ценности, которые возникли с появлением самого христианства. И за то, чтобы соединять народы через религию и культуру. Во время разговора о нашей выставке он вспомнил, что многие русские художники ездили учиться в Италию и их искусство становилось еще более возвышенным. Это Карл Брюллов, Александр Иванов… Франциск очень тепло относится к России, что для меня было особенно приятно и важно. Он знает русскую культуру не понаслышке — Достоевского, Пушкина, Чайковского. Когда он узнал, что мой сын Лука — музыкант, то воскликнул: «О, как Чайковский!» Меня поразило, что в залах, где он живет, висят картины наших художников.