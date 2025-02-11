«Папа римский очень тепло относится к России»

Папа римский поддержал идею провести выставку Никаса Сафронова в Ватикане. К русскому искусству понтифик относится с большой любовью и уважением, а в его покоях висят картины Константина Коровина, Юрия Клевера и передвижников. Об этом Никас Сафронов рассказал «Известиям» в эксклюзивном интервью сразу после личной аудиенции у Франциска I и по горячим следам поделился впечатлениями от беседы с главой католической церкви.
«У него увлажнились глаза, когда он увидел картины».
— Вы подарили папе римскому две свои картины. Что на них изображено? И как отреагировал понтифик?
— Я подарил его портрет и изображение базилики в Буэнос-Айресе, где он начинал свою духовную деятельность. Работы ему очень понравились. У него увлажнились глаза, когда он увидел их. Для него это был настолько важный этап, что, даже взглянув на фотографию полотна, которую я послал некоторое время назад, он воодушевился. И посол мне сказал: «Папа просит выбрать время». Я был поражен: не он назначает мне дату в своем плотном графике, а просит меня выбрать время!
Теперь эти картины будут висеть там, где он живет и сможет их часто видеть, может, даже в спальне. Воспоминания о юности важны для каждого человека. Франциск никогда не думал, что станет папой римским. Но сегодня ему нравится возвращаться мыслями в то время. Картина становится связью с прошлым. Я как-то подарил Сергею Викторовичу Лаврову копию портрета президента, и со временем она обветшала, стала трескаться. Я говорю: «Отдай мне ее, я тебе другую сделаю». А он: «Нет-нет, это талисман».
— Предложение сделать выставку в Ватикане исходило от вас?
— Да, но он отнесся к этой идее с воодушевлением. После передачи картин он как бы ждал продолжения, и когда я сказал о выставке — тут же уцепился за это. Позвал своего человека, тот набрал кого-то по телефону, подтвердил ему, что папа хочет устроить выставку русского художника. Здесь не было никаких формальных отговорок — мы будем это обсуждать, когда-нибудь, где-нибудь…
— Сроки проведения уже определены?
— Мы будем их обсуждать сегодня. В любом случае нужно какое-то время, чтобы подготовиться. Но у меня уже есть десятка два картин, связанных с Ватиканом, я уже начал эту работу. В преддверии встречи помощники папы сказали мне, что, если я буду просить о выставке, она должна быть связана с духовностью, Ватиканом, церквями Рима.
«В залах, где он живет, висят картины наших художников».
— Сегодня нашу культуру пытаются «отменить» в западных странах. Папу римского не смутило, что вы — русский художник? Как понтифик относится к нашей стране?
— Папа Франциск — тонко чувствующий человек, небезразличный к тому, что происходит в мире. Понятно, что он обременен всякими обязательствами, но он — за те классические патриархальные ценности, которые возникли с появлением самого христианства. И за то, чтобы соединять народы через религию и культуру. Во время разговора о нашей выставке он вспомнил, что многие русские художники ездили учиться в Италию и их искусство становилось еще более возвышенным. Это Карл Брюллов, Александр Иванов… Франциск очень тепло относится к России, что для меня было особенно приятно и важно. Он знает русскую культуру не понаслышке — Достоевского, Пушкина, Чайковского. Когда он узнал, что мой сын Лука — музыкант, то воскликнул: «О, как Чайковский!» Меня поразило, что в залах, где он живет, висят картины наших художников.
— Что из русской живописи ему близко?
— Я видел в его покоях картины Константина Коровина, Юрия Клевера, классиков-передвижников. Думаю, они ему и близки. Там изображены русские церквушки, зима, восходы, закаты — то, что любит народ. И в этом смысле он разделяет вкусы простых людей.
— Может ли эта выставка помочь наладить отношения с Европой?
— Думаю, это может быть еще один шаг к сближению. Ватикан — очень посещаемое место, поэтому много людей смогут увидеть мои картины. А поскольку я представляю Россию, они будут иначе относиться и к нашей стране. Помните фразу Нила Армстронга по поводу высадки на Луну — «Маленький шаг для человека, огромный скачок для человечества»? Вот эта выставка будет моим маленьким шагом, но большим делом для сближения с Европой. Ведь если папа принимает, остальные говорят: «Тогда и мы готовы принять». Через этот поступок он посылает напутствие: творите, любите, общайтесь! Кстати, я попросил его прийти и освятить выставку, он подтвердил, что да, собирается.
— Планируются ли у вас какие-то другие проекты за рубежом?
— Помимо Ватикана, я планирую устроить выставку в другой части Рима (это уже Италия), готовится проект в Швейцарии при поддержке Софи Лорен и в Абу-Даби — филиале Лувра.
Справка «Известий».
Никас Сафронов — народный художник России. Действительный член Российской академии художеств. Учился в Ростовском художественном училище. После срочной службы в Советской армии продолжил обучение в Государственном художественном институте Литовской ССР. Написал портреты многих политических и общественных деятелей, артистов шоу-бизнеса.
Скрытая часть.