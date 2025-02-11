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Правила вылова редкой рыбы из Дона изменит Минсельхоз

Вылов азово-черноморской шемаи планируют разрешить.

Источник: Комсомольская правда

В правила вылова редкой рыбы из Дона будут внесены изменения. Речь идет об азово-черноморской шемаи. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Сейчас численность шемаи выросла в четыре раза. В итоге популяция была восстановлена в бассейне Дона. И азово-черноморскую шемаю исключили из Красной книги Ростовской области.

Сейчас вместе с Минсельхозом ведется работа по внесению изменений в правила вылова этой рыбы. Необходимо будет установить суточную норму по вылову и размеры рыбы.