Правила вылова редкой рыбы из Дона изменит Минсельхоз

В правила вылова редкой рыбы из Дона будут внесены изменения. Речь идет об азово-черноморской шемаи. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.
Сейчас численность шемаи выросла в четыре раза. В итоге популяция была восстановлена в бассейне Дона. И азово-черноморскую шемаю исключили из Красной книги Ростовской области.
Сейчас вместе с Минсельхозом ведется работа по внесению изменений в правила вылова этой рыбы. Необходимо будет установить суточную норму по вылову и размеры рыбы.