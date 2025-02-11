Последние зарубежные новости за 11 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

AP узнало детали первой зарубежной поездки нового шефа Пентагона
Пит Хегсет посетит встречу Контактной группы по обороне Украины. Министр обороны США, вероятно, не сделает заявлений о поставках оружия Украине на встрече UDCG в Брюсселе. По данным AP, он будет в режиме слушателя на встрече.
Bloomberg: цели Трампа и Маска в отношении расходов разошлись
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает увеличение оборонных расходов. Это противоречит усилиям Илона Маска, который через Департамент эффективности правительства добивается снижения федеральных трат.
Reuters: США добиваются наращивания союзниками закупок оружия для Киева
Администрация Дональда Трампа планирует предложить европейским союзникам увеличить закупки американского оружия для Украины. Этот шаг может усилить позиции Киева перед потенциальными мирными переговорами.
Fortune узнал о миллиардных потерях из-за мемкоина Трампа
Вложившиеся в криптовалюту $TRUMP инвесторы потеряли около $2 млрд за 19 дней после ее запуска. По данным Chainalysis, создатели мемкоина, включая The Trump Organization, заработали порядка $100 млн на торговых комиссиях.
WSJ: Маск предложил почти $100 млрд за контроль над OpenAI
Консорциум инвесторов, возглавляемый Илоном Маском, подал заявку на покупку OpenAI за $97,4 млрд. Маск, не согласный с коммерциализацией компании, ранее подал в суд на OpenAI, утверждая, что она стала дочерней Microsoft с закрытым исходным кодом.