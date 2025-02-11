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Последние зарубежные новости за 11 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 11 февраля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

AP узнало детали первой зарубежной поездки нового шефа Пентагона

Источник: AP 2024

Пит Хегсет посетит встречу Контактной группы по обороне Украины. Министр обороны США, вероятно, не сделает заявлений о поставках оружия Украине на встрече UDCG в Брюсселе. По данным AP, он будет в режиме слушателя на встрече.

Bloomberg: цели Трампа и Маска в отношении расходов разошлись

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает увеличение оборонных расходов. Это противоречит усилиям Илона Маска, который через Департамент эффективности правительства добивается снижения федеральных трат.

Reuters: США добиваются наращивания союзниками закупок оружия для Киева

Администрация Дональда Трампа планирует предложить европейским союзникам увеличить закупки американского оружия для Украины. Этот шаг может усилить позиции Киева перед потенциальными мирными переговорами.

Fortune узнал о миллиардных потерях из-за мемкоина Трампа

Вложившиеся в криптовалюту $TRUMP инвесторы потеряли около $2 млрд за 19 дней после ее запуска. По данным Chainalysis, создатели мемкоина, включая The Trump Organization, заработали порядка $100 млн на торговых комиссиях.

WSJ: Маск предложил почти $100 млрд за контроль над OpenAI

Источник: AP 2024

Консорциум инвесторов, возглавляемый Илоном Маском, подал заявку на покупку OpenAI за $97,4 млрд. Маск, не согласный с коммерциализацией компании, ранее подал в суд на OpenAI, утверждая, что она стала дочерней Microsoft с закрытым исходным кодом.

Трамп Дональд