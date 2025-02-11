В минздраве Омской области упразднили должность второго первого зама

Губернатор Омской области Виталий Хоценко своим указом упразднил должность второго зама в региональном министерстве здравоохранения. Теперь в ведомстве один первый заместитель министра, а не два, как было ранее.
Соответствующий приказ был опубликован на портале нормативных актов сегодня, 11 февраля. Должность второго заместителя министра в структуре минздрава существовала с 2020 года. Свою роль тогда сыграла эпидемия коронавируса, которая требовала большой мобилизации сил, в том числе и в управленческом звене.
После изменений в региональном ведомстве останется всего один замминистра. На данный момент эту должность занимает Андрей Сухарев. Ранее, до ноября 2024 года должность второго первого зама в минздраве занимала Елена Шипилова.
Ранее мы писали, что заместителям председателя омского правительства ограничили число советников.