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Новую модель высшего образования страны представят на форуме в Москве

Форум негосударственного образования пройдет в Москве 18—19 февраля. Участникам презентуют новую модель высшего образования России, сообщили во вторник в оргкомитете мероприятия.

Мадина Эбзеева
Автор Новости Mail
Источник: Форум негосударственного образования

«Ассоциация негосударственного образования проведет II Форум негосударственного образования при поддержке корпорации “Синергия”. Он состоится 18—19 февраля в Национальном центре “Россия”. <…> Участникам форума представят новую модель высшего образования, которая должна заменить Болонскую систему в 2026 году», — говорится в сообщении.

Как отметила замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, образование тесно связано с воспитанием и должно олицетворять сохранение российской самобытности. «Важно, что негосударственные образовательные учреждения активно работают в этом направлении, формируя здоровую личность обучающихся. Думаю, что участники форума смогут увезти в свои регионы перспективный опыт и успешные кейсы коллег», — сказала она.

Источник: Форум негосударственного образования

Основная цель форума заключается в развитии и активном использовании потенциала частного сектора образования для решения ключевых задач государства в области образования и воспитания. Эксперты обсудят вклад негосударственного сектора в социальные проекты, значение частного образования в подготовке специалистов для рынка труда, а также правовое регулирование образовательной деятельности. В рамках форума будет представлен проект координационного центра частных вузов, посвященный переобучению и трудоустройству ветеранов СВО.

«За последние три года число частных образовательных организаций в России выросло на 37%, и это наглядно показывает, что частное образование — не просто альтернатива, а полноценный партнер государства. Мы готовы вносить вклад в решение приоритетных задач, совершенствовать образовательные технологии, адаптироваться к запросам рынка и выпускать востребованных специалистов, которые будут двигать экономику и науку вперед», — обратил внимание президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Источник: Форум негосударственного образования

На мероприятии также пройдет церемония вручения Национальной премии в сфере негосударственного образования, на которую поступило более 700 заявок из 60 регионов. Премия направлена на выявление и награждение лучших представителей отрасли. В числе номинаций — «Прорыв года», «Вклад в будущее», «Репутация» и «Команда мечты».

Форум пройдет при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, министерства просвещения РФ и Государственной Думы РФ.

Ранее сообщалось, что минобрнауки РФ разрабатывает новый перечень специальностей для вузов, он будет отвечать вызовам технологического лидерства страны.

образование