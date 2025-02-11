Новую модель высшего образования страны представят на форуме в Москве

«Ассоциация негосударственного образования проведет II Форум негосударственного образования при поддержке корпорации “Синергия”. Он состоится
Как отметила замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, образование тесно связано с воспитанием и должно олицетворять сохранение российской самобытности. «Важно, что негосударственные образовательные учреждения активно работают в этом направлении, формируя здоровую личность обучающихся. Думаю, что участники форума смогут увезти в свои регионы перспективный опыт и успешные кейсы коллег», — сказала она.
Основная цель форума заключается в развитии и активном использовании потенциала частного сектора образования для решения ключевых задач государства в области образования и воспитания. Эксперты обсудят вклад негосударственного сектора в социальные проекты, значение частного образования в подготовке специалистов для рынка труда, а также правовое регулирование образовательной деятельности. В рамках форума будет представлен проект координационного центра частных вузов, посвященный переобучению и трудоустройству ветеранов СВО.
«За последние три года число частных образовательных организаций в России выросло на 37%, и это наглядно показывает, что частное образование — не просто альтернатива, а полноценный партнер государства. Мы готовы вносить вклад в решение приоритетных задач, совершенствовать образовательные технологии, адаптироваться к запросам рынка и выпускать востребованных специалистов, которые будут двигать экономику и науку вперед», — обратил внимание президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.
На мероприятии также пройдет церемония вручения Национальной премии в сфере негосударственного образования, на которую поступило более 700 заявок из 60 регионов. Премия направлена на выявление и награждение лучших представителей отрасли. В числе номинаций — «Прорыв года», «Вклад в будущее», «Репутация» и «Команда мечты».
Форум пройдет при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, министерства просвещения РФ и Государственной Думы РФ.
Ранее сообщалось, что минобрнауки РФ разрабатывает новый перечень специальностей для вузов, он будет отвечать вызовам технологического лидерства страны.