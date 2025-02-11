Новую модель высшего образования страны представят на форуме в Москве

«За последние три года число частных образовательных организаций в России выросло на 37%, и это наглядно показывает, что частное образование — не просто альтернатива, а полноценный партнер государства. Мы готовы вносить вклад в решение приоритетных задач, совершенствовать образовательные технологии, адаптироваться к запросам рынка и выпускать востребованных специалистов, которые будут двигать экономику и науку вперед», — обратил внимание президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.