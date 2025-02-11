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Прокуратура проверит ситуацию с отключением отопления в 78 домах в Ростове

Из-за аварии без отопления в Ростове остались 78 жилых домов.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением отопления в трех районах Ростова. Об этом сообщили в телеграм-канале надзорного ведомства.

Подача теплоснабжения была остановлена из-за дефекта на теплосетях. В итоге без тепла остались 78 многоквартирных дома в Ворошиловском, Кировском и Пролетарском районах.

— Вопросы соблюдения прав граждан, а также сроков устранения аварий и возобновления подачи теплоснабжения на контроле прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.