Прокуратура проверит ситуацию с отключением отопления в 78 домах в Ростове

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением отопления в трех районах Ростова. Об этом сообщили в телеграм-канале надзорного ведомства.
Подача теплоснабжения была остановлена из-за дефекта на теплосетях. В итоге без тепла остались 78 многоквартирных дома в Ворошиловском, Кировском и Пролетарском районах.
— Вопросы соблюдения прав граждан, а также сроков устранения аварий и возобновления подачи теплоснабжения на контроле прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.