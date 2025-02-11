Аптекарские огороды с целебными растениями появятся на улицах Петербурга

В Петербурге расширят территорию для посадки аптекарских огородов, на которых будут расти целебные растения. Соответствующее поручение дал вице-губернатор Евгений Разумишкин, сообщает во вторник, 11 февраля, пресс-служба Комитета по благоустройству Северной столицы.
— Ассортимент цветов будет самым разнообразным: душевик котовниковый, лофант анисовый, эхинацея пурпурная, зверобой продырявленный, нигелла дамасская, девясил мечелистный, иссоп лекарственный, щитовник мужской, тимьян ползучий, бадан, пижма, девясил, и многие другие, — уточнили в ведомстве.
Аптекарские огороды существовали со времен Петра Первого, поэтому такую идею трудно назвать новой. Аптекарские сады устроят в Пушкине, Московском районе, Фрунзенском, Курортном районах и Петроградской стороне. В ведомстве отметили, что засаживание города лекарственными растениями — это современный тренд.