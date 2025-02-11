Аптекарские огороды с целебными растениями появятся на улицах Петербурга

В Петербурге расширят территорию для посадки аптекарских огородов, на которых будут расти целебные растения. Соответствующее поручение дал вице-губернатор Евгений Разумишкин, сообщает во вторник, 11 февраля, пресс-служба Комитета по благоустройству Северной столицы.