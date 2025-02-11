Под Осиповичами милиция стреляла, чтобы остановить подозреваемого на авто

Инспекторам ДПС Могилевской области пришлось использовать оружие, чтобы остановить подозреваемого в преступлении, который пытался скрыться на автомобиле, сообщили в МВД Беларуси.
«В ГАИ Осиповичей поступила информация о необходимости задержания автомобиля Seat, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник», — говорится в сообщении.
Обнаружив машину, инспекторы ДПС подали водителю сигнал об остановке. Однако тот попытался скрыться. Началось преследование.
Во время преследования, нарушитель умышленно вилял по дороге, создавая опасную ситуацию.
«Для остановки авто милиционеры приняли решение использовать табельное оружие. После прицельных выстрелов по колесам мужчину задержали», — рассказали в МВД.
На 56-летнего минчанина, который находился за рулем, составили административные протоколы. Водителя отправили в ИВС.
Следователями предстоит дать правовую оценку его действиям.
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