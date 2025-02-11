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Прокуратура проконтролирует ситуацию с отключением отопления в 350 домах Ростова

Центральная часть Ростова осталась без тепла вечером 11 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура проверит ситуацию с ограничением теплоснабжения 350 многоквартирных домов в центральной части Ростова. Об этом сообщили в телеграм-канале надзорного ведомства.

Речь идет об аварии, которая произошла на улице Толмачева в Советском районе города на тепломагистрали большого диаметра, а она снабжает отоплением центральную часть Ростова. В итоге без тепла остались 350 домов.

— По окончании проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер реагирования, — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, днем во вторник без отопления остались 78 домов в трех районах Ростова. Речь идет о Кировском, Ворошиловском и Пролетарском районах.

ЖКХ
Прокуратура