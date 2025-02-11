Прокуратура проконтролирует ситуацию с отключением отопления в 350 домах Ростова

Прокуратура проверит ситуацию с ограничением теплоснабжения 350 многоквартирных домов в центральной части Ростова. Об этом сообщили в телеграм-канале надзорного ведомства.
Речь идет об аварии, которая произошла на улице Толмачева в Советском районе города на тепломагистрали большого диаметра, а она снабжает отоплением центральную часть Ростова. В итоге без тепла остались 350 домов.
— По окончании проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер реагирования, — говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, днем во вторник без отопления остались 78 домов в трех районах Ростова. Речь идет о Кировском, Ворошиловском и Пролетарском районах.