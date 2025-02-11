В Нижегородской области на судоверфи заложили туристическое судно нового типа

По его словам, внешне судно будет похоже на уже привычный жителям Нижнего Новгорода колесный теплоход, однако двигатель будет электрическим. Курсировать новая «Сура» сможет автономно, то есть без участия экипажа. «Для региона такое судно — плюс к туристической привлекательности и, что немаловажно, новый этап в развитии судостроительного предприятия со 135-летней историей», — добавил губернатор.