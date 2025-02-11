Раскрыт механизм регенерации сердечной мышцы у новорожденных

«Понимание того, почему новорожденные способны регенерировать сердечную ткань, открывает дорогу для создания терапий, которые будут “перепрограммировать” макрофаги взрослых людей и заставлять их вести себя так же, как иммунные клетки младенцев. Если нам удастся воспроизвести эффект от выделяемого ими вещества тромбоксана, то тогда мы значительно расширим наш арсенал для борьбы с сердечными приступами», — пояснил научный сотрудник NWU Коннор Лантц, чьи слова приводит пресс-служба вуза.