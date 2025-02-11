Коронавирус в Крыму и Севастополе: как изменилась ситуация за неделю

Отмечается, что за минувшую неделю в Крыму было зарегистрировано 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, а в Севастополе — 28.
«Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекции ниже чем на предыдущей неделе на 21%. Ситуация находится на контроле», — сообщили в ведомстве.
Несмотря на позитивную динамику в данный период, в Роспотребнадзоре рекомендуют крымчанам использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, а также при посещении медицинских организаций. Особенно это касается граждан, которые относятся к группам риска (пожилые и люди с хроническими заболеваниями).
Накануне сообщалось, что в Крыму растет заболеваемость ОРВИ, из-за чего шесть школ полностью переведены на дистанционное обучение и ряд образовательных учреждений работает в таком формате частично.
В январе специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь заявила, что среди крымчан сформировалась коллективная устойчивость к коронавирусу.