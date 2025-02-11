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Коронавирус в Крыму и Севастополе: как изменилась ситуация за неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму за неделю снизился на 21%. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что за минувшую неделю в Крыму было зарегистрировано 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, а в Севастополе — 28.

«Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекции ниже чем на предыдущей неделе на 21%. Ситуация находится на контроле», — сообщили в ведомстве.

Несмотря на позитивную динамику в данный период, в Роспотребнадзоре рекомендуют крымчанам использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, а также при посещении медицинских организаций. Особенно это касается граждан, которые относятся к группам риска (пожилые и люди с хроническими заболеваниями).

Накануне сообщалось, что в Крыму растет заболеваемость ОРВИ, из-за чего шесть школ полностью переведены на дистанционное обучение и ряд образовательных учреждений работает в таком формате частично.

В январе специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь заявила, что среди крымчан сформировалась коллективная устойчивость к коронавирусу.

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