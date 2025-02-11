Коронавирус в Крыму и Севастополе: как изменилась ситуация за неделю

Несмотря на позитивную динамику в данный период, в Роспотребнадзоре рекомендуют крымчанам использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, а также при посещении медицинских организаций. Особенно это касается граждан, которые относятся к группам риска (пожилые и люди с хроническими заболеваниями).