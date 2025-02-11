Бастрыкин проконтролирует дело ростовчанки, пострадавшей от пластики

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль дело жительницы Ростова, которая пострадала от пластических операций. Об этом сообщили в информационном центре следственного комитета.
В апреле 2023 года ростовчанка сделала в частной клинике две пластических операции. Но вместо красивого лица получила обезображивающие рубцы. Сейчас женщина не согласна с ходом установления обстоятельств оказания ей некачественных косметических услуг.
В Следкоме по Ростовской области проводится процессуальная проверка.
— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки — о ее результатах, — говорится в сообщении.