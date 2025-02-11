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Бастрыкин проконтролирует дело ростовчанки, пострадавшей от пластики

После двух пластических операций у ростовчанки остались рубцы на лице.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль дело жительницы Ростова, которая пострадала от пластических операций. Об этом сообщили в информационном центре следственного комитета.

В апреле 2023 года ростовчанка сделала в частной клинике две пластических операции. Но вместо красивого лица получила обезображивающие рубцы. Сейчас женщина не согласна с ходом установления обстоятельств оказания ей некачественных косметических услуг.

В Следкоме по Ростовской области проводится процессуальная проверка.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки — о ее результатах, — говорится в сообщении.