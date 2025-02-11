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Власти Ростова рассказали о причинах увеличения грунтовых дорог

Из-за перевода садовых участков в жилые зоны в Ростове увеличилось количество грунтовых дорог.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова объяснили, почему в Первомайском районе города увеличилось количество грунтовых дорог. Об этом на заседании городской думы рассказала председатель городской думы Зинаида Неярохина.

По ее словам, одной из причин образования грунтовых дорог в Ростове является перевод садовых участков в жилые зоны. Также она отметила, что в течение трех — четырех лет на ремонт дорог выделялось по 500 миллионов рублей. Но этого недостаточно. Она привела в пример Ставрополь, где на эти цели ушло три миллиарда рублей.