Власти Ростова рассказали о причинах увеличения грунтовых дорог

По ее словам, одной из причин образования грунтовых дорог в Ростове является перевод садовых участков в жилые зоны. Также она отметила, что в течение трех — четырех лет на ремонт дорог выделялось по 500 миллионов рублей. Но этого недостаточно. Она привела в пример Ставрополь, где на эти цели ушло три миллиарда рублей.