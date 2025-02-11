Белоруска Арина Соболенко проиграла в первом матче в Дохе Александровой из РФ

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла свой стартовый матч на турнире WTA-1000 26-й ракетке мира из России Екатерине Александровой со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (5).
Счет в личных встречах между соперниками стал 4:4. Победа Александровой не стала большой сенсацией. Она подтвердила, что находится в отличной форме. В начале февраля Екатерина выиграла турнир WTA-500 в Линце, а затем и стартовый матч в Дохе у Эммы Радукану.
В свою очередь Соболенко после поражения в Мельбурне две недели была без турниров, а найти свою игру сразу же на старте против мощной соперницы не смогла. Первая ракетка мира много ошибалась, плохо подавала и излишне нервничала.
В третьем сете Соболенко вела 4:2, но упустила шанс увеличить отрыв на своей подаче. Александрова сравняла счет, а затем перевела матч на тай-брейк, где с третьего матчбола выиграла встречу после грубейшей ошибки Соболенко.
Ранее мы писали, что Соболенко блеснула в поразительном платье на вечеринке в Дохе.