Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове спасли школьника, провалившегося под лед

На реке Темерник прохожий спас подростка, который провалился под лед.

Источник: Комсомольская правда

На реке Темерник в районе Северного водохранилища спасли 12-летнего школьника, который провалился под лед. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Подросток гулял по неокрепшему льду и провалился. Ребенок стал кричать и просить о помощи. К счастью, мимо проходили взрослые и подоспели на помощь. Один из ростовчан нашел поливочный шланг и с его помощью вытащили школьника.

В это время на помощь подоспел дежурный спасатель. Он обогрел мальчика и передал его медикам. А еще сообщил его родителям о случившемся. Как сообщили в ведомстве, ребенка госпитализировали с переохлаждением.