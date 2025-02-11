В Ростове спасли школьника, провалившегося под лед

На реке Темерник в районе Северного водохранилища спасли 12-летнего школьника, который провалился под лед. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Подросток гулял по неокрепшему льду и провалился. Ребенок стал кричать и просить о помощи. К счастью, мимо проходили взрослые и подоспели на помощь. Один из ростовчан нашел поливочный шланг и с его помощью вытащили школьника.
В это время на помощь подоспел дежурный спасатель. Он обогрел мальчика и передал его медикам. А еще сообщил его родителям о случившемся. Как сообщили в ведомстве, ребенка госпитализировали с переохлаждением.