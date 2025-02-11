Путин наградил подростка, утонувшего при спасении друга в Курской области

По его словам Зорин не умел плавать и купался на мелководье, однако в тот день, во время прогулки с друзьями, он заплыл дальше и не смог справиться с течением реки. Жердев бросился его спасать. Ухватив товарища, он пытался выплыть, в какой-то момент ухватился за ветки, свисающие над водой, но те сломались, а подростки скрылись под водой.