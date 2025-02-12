Что можно и нельзя делать в Васильев день 12 февраля на Трехсвятие

Не следует ссориться, повышать голос на пожилых родственников, а также детей. Предки считали, что это может грозить болезнями. День не подходит для того, чтобы возвращать долги. Под запретом стирка. Считается, что вместе с водой можно смыть удачу. А еще нельзя ревновать, так как это может обернуться расставанием.