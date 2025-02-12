Что можно и нельзя делать в Васильев день 12 февраля на Трехсвятие

Православная церковь 12 февраля вспоминает святого Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова. В народе отмечают Васильев день. А еще принято праздновать Трехсвятие по причине того, что в названную дату вспоминают сразу трех святителей.
Что нельзя делать 12 февраля.
Не следует ссориться, повышать голос на пожилых родственников, а также детей. Предки считали, что это может грозить болезнями. День не подходит для того, чтобы возвращать долги. Под запретом стирка. Считается, что вместе с водой можно смыть удачу. А еще нельзя ревновать, так как это может обернуться расставанием.
Что можно делать 12 февраля.
По традиции, 12 февраля было принято ходить в церковь и молиться святым, у которых чаще всего просили взаимопонимания между детьми и родственниками. А еще в названную дату проводили генеральную уборку, обязательно вычищая углы от пыли. Таким образом пытались привлечь в дом удачу и деньги.
Согласно приметам, деревья в инее указывают на оттепель. В том случае, если 12 февраля сильный ветер, то ждали сильных морозов.
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