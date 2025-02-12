Туда не ходи: почему отменяют концерты Лолиты

Лолита Милявская 11 февраля на концерте в Красноярске со сцены раскритиковала тех, из-за кого отменили ее концерты в Сибири. Ранее она сообщила в своих соцсетях, что против нее борется депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина. На том же выступлении певица демонстративно разделась перед публикой. О том, что стало причиной конфликта одиозной артистки с народными избранниками и отмены ее концертов в нескольких городах, — в материале «Известий».
Сибирские гастроли.
За последние дни у Лолиты отменено несколько выступлений: в Кемерово 15 февраля и Новокузнецке 17 февраля. Только что отменили шоу в Томске 13 февраля.
— Из всех концертов на этот месяц, февраль, остался один — Красноярск, — сообщила в видео для соцсетей Лолита. — Томск тоже отменили сегодня утром. Сделали это, как всегда, красиво, интеллигентно, за двое суток до концерта. Передали, что директор зала не хочет меня видеть. И что мы якобы не оплатили аренду зала, хотя она оплачена, платежки есть. Слушайте, я никаких суждений выносить не буду. Красноярск, буду лететь сегодня ночью с командой. Очень вас люблю. Надеюсь, что будет тепло, знаю, что вас там много, поэтому до встречи!
Инициатором отмены стала депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина. 25 января она написала в своем Telegram-канале, что выступает против концертирующих в Красноярске Лолиты и Дианы Арбениной. «Известия» обратились к депутату за комментариями.
— Мне концерты Милявской не нужны ни платно, ни бесплатно, — сказала Пензина. — Я считаю, что пошлости не место на сцене. Ко мне обращались бойцы и мои избиратели, которые считают точно так же, как и я. Мне кажется, если человек в 60 лет не понимает, что хорошо и что плохо, это уже никак не исправишь.
Сама певица полагает, что стала жертвой травли.
— Что делать — жизнь такая. Она же занимается коммуналкой, коммуналка — сложнее. Это же канализация, вывоз мусора. Травить Милявскую — проще, — сказала певица «Известиям».
Лолита решила обратиться к Пензиной в своем Telegram-канале. Она пригласила депутата на концерт, пообещав выделить лучшее место в зале и предоставить микрофон, чтобы «в глаза высказать все претензии» и не «тратить время на закулисные обсуждения». Сообщила это и отправилась в аэропорт, чтобы лететь на гастроли в Сибирь.
«Помните, я в прошлом году сходила на одну вечеринку?».
11 февраля «Гранд Холл Сибирь» в Красноярске Лолиту встретил аплодисментами. Пензина на выступление не пришла. Певица объявила, что оделась на шоу, «как социум требует в 61». После чего артистка сняла свою пышную юбку в пол и осталась в черном блестящем комбинезоне. Зал взорвался овацией. Артистка обратилась к публике.
— К концу концерта каждый из вас, независимо от гендера, хоть мысленно, но уйдет в моем комбинезоне, — заявила Лолита. — А сейчас будем петь примитивную песню «Ту-ту-ту, на-на-на».
Зал пел вместе с Лолитой. Высказалась Лолита и о парламентарии. Это произошло, когда она спустилась в зал во время исполнения песни «Щекотно». Лолита всегда это делает: выходит к зрителям и обнимает мужчин. На желание девушек дотронуться до звезды и принять ее в свои объятия Лолита ответила: «А я с женщинами не могу. А то депутат напишет, и срок будет». Зал засмеялся.
— Казалось, что я всё уже видела, но жизнь преподносит такие подарки, и выясняется, что я этого не видела и того не видела, — продолжила Лолита. — И вдруг ты учишься получать удовольствие от возраста. Особенно я благодарна хейту. Помните, я в прошлом году сходила на одну вечеринку? (Зал засмеялся.) А там началось: «Кобыла старая, уйди со сцены, уступи дорогу молодым».
Зал аплодировал. Намеченный на 13 февраля концерт в Томске действительно отменили. Дворец зрелищ и спорта на запрос «Известий» ответил: «Мы комментарии никакие по этому поводу не даем. Концерт на самом деле отменен. Билеты возвращаются в том месте, где приобретались. Денежные средства, естественно, возвращаются».
В марте у певицы запланированы гастроли в Ульяновске, Волгограде, Перми, Казани, Костроме, Иваново. Есть планы на апрель, июль и на ноябрьский сольник в Москве. Но даже на сайте Лолиты опубликовано предупреждение: «Внимание! В графике концертов возможны изменения и дополнения. Информацию о наличии билетов уточняйте в кассах вашего города».