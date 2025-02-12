Туда не ходи: почему отменяют концерты Лолиты

— Из всех концертов на этот месяц, февраль, остался один — Красноярск, — сообщила в видео для соцсетей Лолита. — Томск тоже отменили сегодня утром. Сделали это, как всегда, красиво, интеллигентно, за двое суток до концерта. Передали, что директор зала не хочет меня видеть. И что мы якобы не оплатили аренду зала, хотя она оплачена, платежки есть. Слушайте, я никаких суждений выносить не буду. Красноярск, буду лететь сегодня ночью с командой. Очень вас люблю. Надеюсь, что будет тепло, знаю, что вас там много, поэтому до встречи!