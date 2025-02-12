Преступление за наказание: премьера «Аутсорса» прошла под оркестр

Светская премьера шоу «Аутсорс» состоялась в Москве 11 февраля. История о заключенных-смертниках в камчатской тюрьме — один из самых ожидаемых проектов 2025 года. После того как «Аутсорс» показали в конкурсе фестиваля «Новый сезон» в сентябре, критики провозгласили сериал суперхитом и прочили ему лавры «Слова пацана». Именно поэтому на первом зрительском показе в кинотеатре «Октябрь» мест в самом большом зале Москвы не осталось, и даже селебрити пришлось сидеть прямо на ступеньках в проходе. О том, как прошла премьера, — в материале «Известий».
Холодный прием.
Вечером 11 февраля в первом зале кинотеатра «Октябрь» яблоку негде было упасть. Свободная рассадка обеспечила настоящее столпотворение, в какой-то момент казалось, что мест не хватит даже съемочной группе «Аутсорса» и исполнителям главных ролей. При этом на дорожке атмосфера была более прохладной. В прямом смысле этого слова: охранники «Октября» открыли на вход центральные двери кинотеатра, поэтому селебрити, желающие попозировать перед фотографами и пообщаться с прессой, делали это молниеносно. Не исключено, что это могла быть часть промокампании, ведь действие сериала разворачивается на морозной Камчатке. Самым стойким оказался исполнитель одной из главных ролей Эльдар Калимулин (играет тюремного надзирателя).
Фото: РИА Новости/Екатерина ЧесноковаАктер Эльдар Калимулин с супругой.
— Это уже мой третий опыт работы с продюсерской компанией «Среда», третий опыт работы с режиссером Душаном Глигоровым и оператором Батыром Моргачевым. Когда я увидел их среди создателей, то сразу понял, что мы сделаем что-то интересное. Ты такого сценария ждешь два-три года. Это кино, с которым можно поговорить, подумать. На него можно злиться, быть не согласным с нашими героями, но остаться равнодушным не думаю, что получится. Бывает, когда сериал выходит по эпизоду в неделю, это раздражает. С нашим сериалом это даже хорошо, — рассказал артист «Известиям».
Сеттинг суров. 1996 год, Петропавловск-Камчатский. До введения моратория на смертную казнь в России остается совсем ничего. В тюрьму особого назначения переводят нового исполнителя приговоров Костю (Иван Янковский) — хмурого и со своим моральным кодексом. У него, как и у новых коллег по «цеху» — надзирателя, тюремного врача и прокурора, — ворох проблем, для решения которых нужны деньги. Зарплата — крохи, поэтому Костя придумывает бизнес-модель. Втайне от руководства за деньги он дает возможность родным жертв преступников, осужденных на смертную казнь, самим привести приговор в исполнение. В общем, отдает смертников на аутсорс.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел ВолковПродюсер Гавриил Гордеев.
Представляя сериал на сцене первого зала, продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев подчеркнул, что премьера «Аутсорса» будет проходить по другим правилам. И действительно, на сцену не вышла съемочная группа. Вместо этого Гордеев попросил охранников не препятствовать зрителям снимать на мобильный телефон. Потому что в углу сцены разместился симфонический оркестр. Показ сопровождался живой музыкой: на экране — сериал, а на сцене дирижер управляет целым оркестром. Пожалуй, никогда еще фраза «помирать — так с музыкой» не была настолько буквальной.
— Во-вторых, я прошу вас как никогда настоятельно и искренне не вставать во время финальных титров, вставать можно, только если вы хотите поаплодировать артистам, — сказал Гордеев, добавив происходящему еще больше интриги.
Янковский как символ самых ожидаемых проектов.
Создатели «Аутсорса» — дуэт режиссера Душана Глигорова и оператора Батыра Могачева. Вместе со сценаристом Олегом Маловичко они выпустили сериалы «Химера», «Хрустальный» и «Трасса». Последний — один из лучших проектов 2024 года, что подтверждает премия «Золотой орел» в соответствующей номинации. На этот раз Глигоров и Могачев работали со сценаристкой и шоураннером Анной Козловой.
Ажиотаж перед премьерой усилила новость в индустриальных Telegram-каналах, что якобы на «Авито» перекупы предлагают билеты на закрытую московскую премьеру «Аутсорса». В действительности никто билеты купить не предлагал, в свободном доступе их нет, а «новости» — часть промокампании сериала.
Иван Янковский, главный герой вечера, на премьеру традиционно пришел вместе с супругой, актрисой Дианой Пожарской. Актер скромничает, когда спрашивают, можно ли его считать символом успешных и ожидаемых проектов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел ВолковАктер Иван Янковский и его супруга актриса Диана Пожарская.
— Я просто стараюсь играть интересные вещи, с интересными партнерами и с классной драматургией. Если выходит так, что это становится самым ожидаемым у зрителей, то я только рад. Меня зацепило, что этот проект вызывает дискомфорт, что это разговор со зрителем. Я такое часто стараюсь выбирать. Если вы помните мои предыдущие роли, они основывались на том же — «Фишер», «Слово пацана». У меня много работ, которые ищут болевые точки у зрителей, — рассказал Янковский «Известиям».
При этом многие критики, которые посмотрели сериал на «Новом сезоне», сравнили героя Янковского с Данилой Багровым. Сам актер «в корне не согласен, что Костя — это Данила». «Странно видеть с ним сходство. Но если это угадывается и это видно, то я не буду против. Но всё же мне казалось, что это какой-то самоидентичный персонаж», — сказал актер. И также добавил, что его фраза о том, что при подготовке к роли он общался с настоящими заключенными, — шутка.
Концентрация насилия, 90-е и тот же Иван Янковский в центре — невольно задаешься вопросом, неужели перед нами «Новое слово пацана»? Как и сериал Жоры Крыжовникова, «Аутсорс» — это еще одна летопись сложнейшего исторического периода, еще одно событие и еще один непростой разговор, на который зрителя вызывают режиссеры и сценаристы. Правда, в случае «Аутсорса» он более некомфортный и оглушающий своей безысходностью и безнадежностью. Но вряд ли окажет такое же влияние на массовую культуру, как было со «Словом пацана». И дело не в том, что мы все немного подустали от 90-х. Просто «Аутсорс» больше похож на реквием. Возможно, музыка на премьере была не просто для красоты.