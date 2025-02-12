Преступление за наказание: премьера «Аутсорса» прошла под оркестр

Концентрация насилия, 90-е и тот же Иван Янковский в центре — невольно задаешься вопросом, неужели перед нами «Новое слово пацана»? Как и сериал Жоры Крыжовникова, «Аутсорс» — это еще одна летопись сложнейшего исторического периода, еще одно событие и еще один непростой разговор, на который зрителя вызывают режиссеры и сценаристы. Правда, в случае «Аутсорса» он более некомфортный и оглушающий своей безысходностью и безнадежностью. Но вряд ли окажет такое же влияние на массовую культуру, как было со «Словом пацана». И дело не в том, что мы все немного подустали от 90-х. Просто «Аутсорс» больше похож на реквием. Возможно, музыка на премьере была не просто для красоты.