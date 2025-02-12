Глава ВЦИОМ Фёдоров рассказал об отношении россиян ко Дню святого Валентина

«Кто-то пытается найти в нем крамолу, угрозу нашим собственным традициям и скрепам. Тут важно вовремя остановиться, не доходить до абсурда. Так ведь можно начать изгонять из русского языка иностранные словечки, запрещать западную музыку и т.п. Мы это уже проходили, и не раз», — отметил глава ВЦИОМ.