Глава ВЦИОМ Фёдоров рассказал об отношении россиян ко Дню святого Валентина

День святого Валентина дает каждому возможность вынырнуть из рутины и выразить близкому человеку свои теплые чувства, а значит, этот праздник имеет право на существование. Такое мнение в интервью aif.ru высказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.
День святого Валентина, он же День всех влюбленных, ежегодно отмечается 14 февраля во многих странах мира.
«Это возможность сказать и показать любимому человеку, как он дорог и ценен для нас. Это приятный ритуал, а ритуалы в нашей жизни играют очень важную роль», — отметил социолог.
Фёдоров обратил внимание на то, что, как и всё пришедшее с Запада, традиция отмечать День святого Валентина сейчас вызывает в России большие вопросы.
«Кто-то пытается найти в нем крамолу, угрозу нашим собственным традициям и скрепам. Тут важно вовремя остановиться, не доходить до абсурда. Так ведь можно начать изгонять из русского языка иностранные словечки, запрещать западную музыку и т.п. Мы это уже проходили, и не раз», — отметил глава ВЦИОМ.
К дискуссии о Дне святого Валентина эксперт призвал относиться спокойно.
«Те, кто привык его праздновать, пусть празднуют дальше. Я, например, буду», — заключил Фёдоров.
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